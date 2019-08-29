Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek

Hababam yeni nesilinin vazgeçilmezi: Daha önce 'Hababam Sınıfı Merhaba' (2004),'Hababam Sınıfı Askerde' (2005) ve 'Hababam Sınıfı Üç Buçuk'ta (2006) canlandırdığı 'Deli Bedri' ile 'Hababam Sınıfı'nın modern serisinin vazgeçilmez ismi olmuştu.