Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek

Geçtiğimiz ay yoğun bakımdan çıkarak sevenlerine derin bir nefes aldıran Mehmet Ali Erbil, doktorunun izin vermesi halinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek - Sayfa 1

Ekranlada son olarak 2017 yılında Türk Malı dizisinde rol alan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine müjdeli haberi vermek için geri sayıma başladı. Doktorundan onay bekleyen ünlü şovmen, izin alması dahilinde sinema filminde oynayacak. 

111
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek - Sayfa 2

Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları'nda rol alması için teklif aldı. Fizik tedavi süreci devam eden Erbil, doktorundan onay çıkarsa filmin kadrosunda yer alacak.

211
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek - Sayfa 3

Hababam yeni nesilinin vazgeçilmezi: Daha önce 'Hababam Sınıfı Merhaba' (2004),'Hababam Sınıfı Askerde' (2005) ve 'Hababam Sınıfı Üç Buçuk'ta (2006) canlandırdığı 'Deli Bedri' ile 'Hababam Sınıfı'nın modern serisinin vazgeçilmez ismi olmuştu.

311
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek - Sayfa 4

2020'de ekranlara gelecek: 'Hababam Sınıfı' serisinin 11'inci filmi olacak olan 'Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları'nda başrol oynaması için teklif alan Erbil,  anlaşma sağlanırsa 3 Nisan 2020'de beyazperdeye dönmüş olacak.

411