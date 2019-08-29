Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra bir ilk doktoru onay verirse harekete geçecek
Geçtiğimiz ay yoğun bakımdan çıkarak sevenlerine derin bir nefes aldıran Mehmet Ali Erbil, doktorunun izin vermesi halinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Ekranlada son olarak 2017 yılında Türk Malı dizisinde rol alan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine müjdeli haberi vermek için geri sayıma başladı. Doktorundan onay bekleyen ünlü şovmen, izin alması dahilinde sinema filminde oynayacak.
Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları'nda rol alması için teklif aldı. Fizik tedavi süreci devam eden Erbil, doktorundan onay çıkarsa filmin kadrosunda yer alacak.
Hababam yeni nesilinin vazgeçilmezi: Daha önce 'Hababam Sınıfı Merhaba' (2004),'Hababam Sınıfı Askerde' (2005) ve 'Hababam Sınıfı Üç Buçuk'ta (2006) canlandırdığı 'Deli Bedri' ile 'Hababam Sınıfı'nın modern serisinin vazgeçilmez ismi olmuştu.
2020'de ekranlara gelecek: 'Hababam Sınıfı' serisinin 11'inci filmi olacak olan 'Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları'nda başrol oynaması için teklif alan Erbil, anlaşma sağlanırsa 3 Nisan 2020'de beyazperdeye dönmüş olacak.