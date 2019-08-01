Mehmet Ali Erbil’den yeni video! Dostlarla akşam yemeği tanıyorsam...

"Beni sevenlerimin duası ayağa kaldırdı"

Mehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri anlatarak, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım sonrasında. Beni, sevenlerimin duaları ayağa kaldırdı." ifadelerini kullanmıştı.