Mehmet Ali Erbil'den talihsiz açıklama sonrası mutlu evlilik açıklaması

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda eski eşleriyle ilgili samimi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. "Bütün eşlerimi aldattım, hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleri, 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının açıldığı iddialarına neden olmuştu.