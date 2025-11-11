Mehmet Ali Erbil'den talihsiz açıklama sonrası mutlu evlilik açıklaması
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelmiş, bu sözlerin ardından eşi Gülseren Erbil ile arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti.
Bu açıklamaları sonrası eşi ile arasında kriz çıkan Erbil yayında özür dilemişti.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda eski eşleriyle ilgili samimi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. "Bütün eşlerimi aldattım, hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleri, 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının açıldığı iddialarına neden olmuştu.
Kısa süre sonra canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür dileyen ünlü isim, "Gülseren'i sevdim, şu anda da ona aşığım. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım" ifadelerini kullanmıştı.
