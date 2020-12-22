Mehmet Ali Erbil'den şoke eden evlilik açıklaması 'Yeniden evlenebilirim'
Mehmet Ali Erbil'in sağlığı günden güne iyiye giderken yeni evlilik açıklamaları tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV'de yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katıldı. Erbil, sağlık durumunun son zamanlarda gayet iyi olduğunu dile getirdi.
Mehmet Ali Erbil, ''Amerika’dan gelen bir tedavi yöntemi bana çok iyi geldi'' dedi. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda yapan ünlü şovmenin evlilik üzerine söyledikleri duyanları şaşırttı.
''Evime giren tek kadın hemşirem'' diyen şovmen, ''Yeniden evlenir misiniz?'' sorusuna şu cevabı verdi:
''Evlenirim. Ben hayatımda hiç yanlış seçim yapmadım. Hayatıma giren her kadın benim arkamda ve destekçim oldu. Bugün dönüp baktığımda eskiden birlikte olduğum herkes benden daha zengin.''
Öte yandan Mehmet Ali Erbil, koronavirüs salgını ve tedavi süreci sebebiyle evden çıkamıyor.