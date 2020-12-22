Mehmet Ali Erbil'den şoke eden evlilik açıklaması 'Yeniden evlenebilirim'

''Evime giren tek kadın hemşirem'' diyen şovmen, ''Yeniden evlenir misiniz?'' sorusuna şu cevabı verdi:

''Evlenirim. Ben hayatımda hiç yanlış seçim yapmadım. Hayatıma giren her kadın benim arkamda ve destekçim oldu. Bugün dönüp baktığımda eskiden birlikte olduğum herkes benden daha zengin.''