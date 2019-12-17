Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi! Hastaneden taburcu oldu
Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu olarak eve geçti.
Uzun bir dönemdir hastanede tedavi görmekte olan ünlü televizyon şovmeni Mehmet Ali Erbil hakkında yeni gelişmeler var. Erbil, yatmış olduğu hastaneden taburcu edildi.
İki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şovmen taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti.
Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 250 bin TL ödediği iddia edilmişti.
Mehmet Ali Erbil Kimdir?
Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş.