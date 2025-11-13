Mehmet Ali Erbil'den servetini açıkladı! Sadece oturduğum ev 10 milyon dolar
Mehmet Ali Erbil, "maddi olarak çöktü" iddialarını kesin bir dille reddederek servetinin sanılandan çok daha güçlü olduğunu söyledi. "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar param var" diyen ünlü şovmen, şu anda oturduğu evin değerinin 10 milyon dolar olduğunu ve eski eşlerine verdiği evlerin toplamının da 10 milyon doları bulduğunu açıkladı.
"SERVETİM TORUNLARIMA YETER"
Bir süredir hem özel hayatı hem de 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik nedeniyle magazinin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan ekonomik sıkıntı yaşadığı iddialarına ilk kez detaylı bir açıklama yaptı.
Son dönemde "Mehmet Ali Erbil'in maddi olarak çöktüğü" yönündeki söylentiler hızla yayılırken, Erbil bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ünlü şovmen, Enver Aysever'in YouTube yayınında yaptığı açıklamada, "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar servetim var." dedi.
"OTURDUĞUM EV 10 MİLYON DOLAR EDER"
Ekonomik durumuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinden örnek vererek iddialara net yanıt verdi.