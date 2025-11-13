Mehmet Ali Erbil'den servetini açıkladı! Sadece oturduğum ev 10 milyon dolar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan "maddi olarak çöktü" iddialarına Enver Aysever'in YouTube programında yanıt vererek, servetinin sandığından çok daha sağlam olduğunu söyledi. "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar param var" diyen Erbil, eski eşlerine verdiği evlerin toplam değerini de paylaştı.