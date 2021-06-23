Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması: Bizi tahrik ettiler, yemek yiyeceğiz!
Seda Sayan ile girdiği polemikte 'tecavüz' iddialarının ardından magazin gündemine oturan Mehmet Ali Erbil, "Seda ile birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz" dedi.
"Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil"
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yakın dostu şarkıcı Seda Sayan ile magazin gündemini sallayan 'tecavüz' kavgasının ardından barışsalar da polemiğin yankıları sürüyor. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile aralarında yaşanan kavgayla ilgili bir açıklama daha yaptı. Ünlü şovmen, "Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil" dediği açıklamasında şöyle devam etti:
"50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir."
"Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz"
Erbil, Miami'den döndüğünde Seda Sayan ile buluşacaklarını ifade ederek "Birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz" şeklinde konuştu.
Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yapıp Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamıştı, ardından "Tecavüz değil, aldatmaydı" diyerek söylediklerini yalanlamıştı.