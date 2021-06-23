Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması: Bizi tahrik ettiler, yemek yiyeceğiz!

"Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yakın dostu şarkıcı Seda Sayan ile magazin gündemini sallayan 'tecavüz' kavgasının ardından barışsalar da polemiğin yankıları sürüyor. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile aralarında yaşanan kavgayla ilgili bir açıklama daha yaptı. Ünlü şovmen, "Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil" dediği açıklamasında şöyle devam etti: