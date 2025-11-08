Mehmet Ali Erbil'den ortalığı karıştıracak sözler: “Tüm eski eşlerimi aldattım”
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu televizyon programında geçmişine dair yaptığı açıklamalarla gündemi salladı. Altı kez evlenen Erbil, tüm eski eşlerini aldattığını açık yüreklilikle itiraf etti. Ünlü isim, eski eşlerinden birine yaptığı haksızlık için ise “Keşke onu bırakmasaydım” diyerek pişmanlığını dile getirdi.
68 yaşındaki ünlü şovmen, Esra Ezmeci’nin sunduğu “Ne Hissettin” adlı programa konuk oldu. “Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?” sorusuna Erbil şu çarpıcı sözlerle yanıt verdi:
“Babam da çapkın bir adamdı, sanırım bizde genetik. Annem tarafından sevilmediğim için belki de hep bir ‘yedekleme’ ihtiyacı duydum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim, hiçbir zaman tek eşli kalamadım.”
Bu samimi itiraf kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler ikiye bölündü. Kimileri Erbil’in dürüstlüğünü överken, kimileri de açıklamayı tepkiyle karşıladı. Ünlü şovmen, programda “Hayatınızda bir keşkeniz var mı?” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:
“Keşke onu bırakmasaydım. İsmini vermek istemem ama ona büyük bir haksızlık yaptım. Saf, temiz, iyi niyetli biriydi. Her şeyin ilkini bende yaşadı. Hiç kötü düşünmezdi. Diğerleri için bu sözüm geçerli değil ama o başkaydı.”