Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber apar topar ameliyat olacak
Bir hafta arayla üst üste iki kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in bugün apar topar ameliyat olacağı öğrenildi.
Bir dönem ekranların sevilen şovmeni olan, geçtiğimiz yıldan bu yana ise Kaçış Sendromu hastalığıyla pençeleşen Mehmet Ali Erbil, 235 günlük yoğun bakım sürecinden çıkıp sevenlerini mutlu etmiş, ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yine baş göstermişti.
Yaklaşık iki hafta önce kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde yine hastanenin yolunu tuttuğu öğrenilmişti. Bu sefer ise Erbil'in, iki beyin damarında tıkanıklık olduğu öğrenilmişti.
Ameliyat olacak: Snobmagazin'in haberine göreünlü şovmenin bugün omurilik ameliyatı olacağı öğrenildi. Erbil'in omuriliğinden ameliyat ile sıvı alınacağı da gelen bilgiler arasında yerini aldı.
Mehmet Ali Erbil'e bu zor süreçte abisi Mustafa Erbil, dostları yönetmen Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar'ın eşlik edeceği öğrenildi.