Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber apar topar ameliyat olacak

Bir dönem ekranların sevilen şovmeni olan, geçtiğimiz yıldan bu yana ise Kaçış Sendromu hastalığıyla pençeleşen Mehmet Ali Erbil, 235 günlük yoğun bakım sürecinden çıkıp sevenlerini mutlu etmiş, ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yine baş göstermişti.