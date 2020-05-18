Mehmet Ali Erbil'den hayranlarına mesaj var! Menajeri son durumunu açıkladı

Uzun senelerdir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi Aralık 2019'dan beri evde devam ediyor. Fizik tedavi için önceden evden çıkabilen Mehmet Ali Erbil, artık koronavirüs nedeniyle hem evden çıkamıyor hem de çocuklarıyla görüşemiyor.