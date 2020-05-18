Mehmet Ali Erbil'den hayranlarına mesaj var! Menajeri son durumunu açıkladı
Evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası kaçış sendromu hastalığının tekrarlaması nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den yeni haber geldi.
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl evinde talihsiz bir şekilde düşerek kaburgasını kırmış ve yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı tekrarladı. Erbil, bu hastalığının tekrarlaması sonrası 234 gün yoğun bakımda kaldı. Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, ünlü komedyen hakkında son bilgileri verdi.
Komedyen Mehmet Ali Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk. Hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içim” ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali Erbil, son olarak tedavi gördüğü hastaneden çıkmış, doktorların kontrolünde evine geçerek fizyoterapist eşiliğinde tedavisini sürdürüyor.
Uzun senelerdir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi Aralık 2019'dan beri evde devam ediyor. Fizik tedavi için önceden evden çıkabilen Mehmet Ali Erbil, artık koronavirüs nedeniyle hem evden çıkamıyor hem de çocuklarıyla görüşemiyor.