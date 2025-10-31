Mehmet Ali Erbil'den eşi Gülseren Ceylan'a servet değerinde hediye! Görenlerin ağzı açık kaldı: ''Yok artık!''

68 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki eşi Gülseren Ceylan her yaptığıyla konuşuluyor. Magazin gündeminden düşmek bilmeye çift, bu sefer de ünlü şovmenin aldığı milyonlarca liralık o hediyeyle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor...