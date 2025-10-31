Mehmet Ali Erbil'den eşi Gülseren Ceylan'a servet değerinde hediye! Görenlerin ağzı açık kaldı: ''Yok artık!''
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'a 10 milyon liralık hediye aldı. Eşi Gülseren'e aldığı bu hediye sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hediyenin fiyatını öğrenenlerin ağzı açık kaldı, yorumların ardı arkası kesilmedi. Bakın kaç paraya ne almış...
68 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki eşi Gülseren Ceylan her yaptığıyla konuşuluyor. Magazin gündeminden düşmek bilmeye çift, bu sefer de ünlü şovmenin aldığı milyonlarca liralık o hediyeyle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan tüm skandallara rağmen barışmış ve barışmanın hemen ardından da evlilik kararı almıştı.
Ağustos ayında Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle nikah masasına oturmuş ve Yeniköy'deki evinde evlenmişti.
DÜĞÜN HEDİYESİ
68 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Ceylan'ı mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Eşi ile aralarındaki yaş fark haberleri ile sık sık gündem olan Erbil, eşine 10 milyonluk araç aldı.