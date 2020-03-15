Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü geldi sağlık durumu bakın nasıl
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllarıdır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süredir sıkıntılı günler yaşıyor. yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonrada sağlığı ile ilgili sıkıntılar yaşamaya devam eden Mali, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü:
'Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle...'