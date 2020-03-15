Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü geldi sağlık durumu bakın nasıl

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllarıdır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süredir sıkıntılı günler yaşıyor. yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonrada sağlığı ile ilgili sıkıntılar yaşamaya devam eden Mali, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.