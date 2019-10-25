Mehmet Ali Erbil yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi set görüntüsü olay yarattı

Peki MALİ'nin yakalandığı Kaçış Sendromu nedir?

Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar.