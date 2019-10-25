Mehmet Ali Erbil yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi set görüntüsü olay yarattı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yayılan görüntüsüyle sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil, yeni filmi için kamera karşısına geçti.
235 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz ay taburcu olan Mehmet Ali Erbil, uzak kaldığı setlere yakında geri döneceğinin müjdesini vermişti. Erbil'in projesi belli olurken, sette geçen ilk günündeki bitkin görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Hababam Sınıfı'nın yeni filminin kadrosuna dahil olduğu öğrenilen Mehmet Ali Erbil, abisi ve yakın arkadaşlarıyla kamera karşısına geçti. Erbil'in keyifli halleri dikkat çekse de zayıflamış hali ve sakallı görüntüsü sevenlerini üzdü.
Bu görüntüsü olay yaratmıştı: Öte yandan Şarkıcı Banu Parlak, geçtiğimiz akşam Kaçış Sendromu rahatsızlığı nedeniyle her ay serum almak için hastaneye giden Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etmişti. Parlak'ın paylaştığı videolarda Erbil'in zayıflaması herkesi korkutmuştu.
Peki MALİ'nin yakalandığı Kaçış Sendromu nedir?
Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar.