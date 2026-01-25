BIST 12.993
Mehmet Ali Erbil yayında tuvalet alışkanlığını açıkladı! Eşinden gelen yanıt...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir programda tuvalet alışkanlıklarına dair yaptığı sıra dışı itiraf, kısa sürede gündem oldu. Erbil'in, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" sözleri stüdyoda şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Mehmet Ali Erbil yayında tuvalet alışkanlığını açıkladı! Eşinden gelen yanıt...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu.


Mehmet Ali Erbil yayında tuvalet alışkanlığını açıkladı! Eşinden gelen yanıt...

STÜDYODA ŞAŞKINLIK YARATTI

Erbil, kendi tuvalet alışkanlıklarını anlatırken, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" ifadelerini kullandı. Programın sunucusunun şaşkınlığını gizleyemediği sırada araya giren Erbil'in eşi açıklaması ile daha da şaşırttı.


Mehmet Ali Erbil yayında tuvalet alışkanlığını açıkladı! Eşinden gelen yanıt...

Gülseren Ceylan'ın ise, "Ben çekiyorum sifonu genelde" dediği görüldü.


Mehmet Ali Erbil yayında tuvalet alışkanlığını açıkladı! Eşinden gelen yanıt...

İNFİALE NEDEN OLDU

Stüdyoda şaşkınlık yaratan o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı konuya ilişkin olumsuz görüş bildiren yorumlarda bulundu.

