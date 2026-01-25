Mehmet Ali Erbil yayında tuvalet alışkanlığını açıkladı! Eşinden gelen yanıt...

STÜDYODA ŞAŞKINLIK YARATTI

Erbil, kendi tuvalet alışkanlıklarını anlatırken, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" ifadelerini kullandı. Programın sunucusunun şaşkınlığını gizleyemediği sırada araya giren Erbil'in eşi açıklaması ile daha da şaşırttı.