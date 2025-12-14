Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan boşanma nedenine ilişkin ilk açıklama
Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 3,5 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenmişti. Evliliğin ardından talihsiz açıklamalar yapan Erbil ilk fitili ateşledi. İşte çiftin boşanma nedeni...
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın evliliği magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
Çalkantılı bir ilişki sürecinin ardından nikah masasına oturan çift, kısa süre sonra boşanma kararı aldı. İddiaya göre boşanmanın nedeni, çiftin büyük yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar oldu.
Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 2 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Yeniköy'deki evde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katılmıştı.
Ancak çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz iddiası gündeme geldi. Gülseren Ceylan, "Erbil" soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı. Bu gelişmeler, boşanma söylentilerini güçlendirmişti. Ceylan'ın yaklaşık bir hafta önce evden ayrıldığı öğrenildi.