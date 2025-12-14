Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan boşanma nedenine ilişkin ilk açıklama

Ancak çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz iddiası gündeme geldi. Gülseren Ceylan, "Erbil" soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı. Bu gelişmeler, boşanma söylentilerini güçlendirmişti. Ceylan'ın yaklaşık bir hafta önce evden ayrıldığı öğrenildi.