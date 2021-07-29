Mehmet Ali Erbil Tv8 Paylaş Benimle'ye her şeyi itiraf etti: Üvey babam...
TV8 Paylaş Benimle programına katılan Mehmet Ali Erbil, Psikolog Gökhan Çınar'a içini döktü. Erbil, çocukluk travmaların üvey babasından çektiklerini ve annesiyle ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından sağlığıyla ilgili yaşadığı zor günleri geride bıraktı ve Tv8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında hayatına dair bilinmeyenleri ve merak edilenleri tüm çıplaklığıyla anlattı.
'Üvey baban seni hiç mi sevmedi'
Psikolog Gökhan Çınar'a içini döken Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. 'Üvey baban seni hiç mi sevmedi' sorusuna cevap veren ünlü komedyen, 'Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin' dedi.
İşte Erbil'in ağlayarak anlattığı, kendi ağzından o anıları ve travmaları...
"Hiç unutamadığım diğer şey ise..."
Çocukluğuna ait ilk anılarını gözyaşları içinde anlatan ünlü şovmen şöyle konuştu:
‘Cumbalı eski İstanbul eviydi. Hepimiz orada doğmuştuk. Annem babam ayrılınca Sarıyer’e dedemin evine gidişimizi hatırlıyorum. Taksiye bindik, kucağımda oyuncak piyano vardı. Onu mesela hiç unutamıyorum. Dört yaşımdaydım.