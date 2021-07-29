Mehmet Ali Erbil Tv8 Paylaş Benimle'ye her şeyi itiraf etti: Üvey babam...

"Hiç unutamadığım diğer şey ise..."

Çocukluğuna ait ilk anılarını gözyaşları içinde anlatan ünlü şovmen şöyle konuştu:



‘Cumbalı eski İstanbul eviydi. Hepimiz orada doğmuştuk. Annem babam ayrılınca Sarıyer’e dedemin evine gidişimizi hatırlıyorum. Taksiye bindik, kucağımda oyuncak piyano vardı. Onu mesela hiç unutamıyorum. Dört yaşımdaydım.