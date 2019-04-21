Mehmet Ali Erbil telefonla bağlandı İşte Mali'nin aylar sonra ilk sözleri
Ünlü şarkıcı Emel Sayın, önceki akşam verdiği konserde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i telefonla arayarak hayranlarıyla buluşturdu. Erbil'in "Merhaba" demesi üzerine salonda alkış tufanı koptu.
Usta sanatçı Emel Sayın önceki akşam Maslak TİM Show Center'da sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Emel Sayın bir dönem 'Aşkım Aşkım' dizisinde rol aldığı Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumundan da bahsetti.
Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil telefonla konser alanına bağlandı. Erbil ile konuşan Sayın şunları söyledi:
"Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. Konser öncesi Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim.
'Çok uzun sürmeden aramızda olacak'
"Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. Konser öncesi Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim.