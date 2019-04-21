Mehmet Ali Erbil telefonla bağlandı İşte Mali'nin aylar sonra ilk sözleri

"Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. Konser öncesi Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim.