Mehmet Ali Erbil tarih verdi sevenleri geri sayıma başladı
Kaçış sendromu hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle 258 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, "Sahneleri çok özledim" diyerek sevenlerinin karşısına çıkmak için tarih verdi.
Geçtiğimiz haftalarda hastaneden çıkarak hayranlarına 'İyiyim' mesajı veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün kontrol için yine aynı hastaneye gitti. Çıkışta muhabirlerin karşısına geçen Erbil, hastaneye neden geldiği sorusuna Mehmet Ali Erbil, “Kaşıntım vardı. O yüzden geldim” diyerek formunu koruduğunun sinyalini verdi.
Sahnelere ise çok özlediğini belirten Erbil, "Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alacağım" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi. Neredeyse bir yıldır sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil'in destek almadan yürüyememesi de dikkatlerden kaçmadı.
Peki Mehmet Ali Erbil'e ne olmuştu?: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmıştı.
Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söylemişti.