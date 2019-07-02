Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! İşte ilk sözleri

Mehmet Ali Erbil, "Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a hep dua ettim en azından sol elimi kullanabileyim diye, iki elimde de iyileşme oldu. Yürüyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bildiğim bütün duaları okudum. Bilmediklerimi de öğrendim. Doktorlar hastaneden çıkabileceğimi söyledi ama bir ay daha kalmak istiyorum bana iyi bakıyorlar" dedi.