Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! İşte ilk sözleri
Banyoda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra aylarca ölümle pençeleşen Mehmet Ali Erbil, bugün taburcu oldu. Ünlü şovmen taburcu olduktan sonra bakın neler dedi?
Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ali Erbil, "Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a hep dua ettim en azından sol elimi kullanabileyim diye, iki elimde de iyileşme oldu. Yürüyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bildiğim bütün duaları okudum. Bilmediklerimi de öğrendim. Doktorlar hastaneden çıkabileceğimi söyledi ama bir ay daha kalmak istiyorum bana iyi bakıyorlar" dedi.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; ''Kız kardeşim ilk günden beri her şeyi yakından takip etti. 'Hep böyle mi kalacağım?' diye düşündüğüm dönemde kız kardeşime 'Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek' dedim.''