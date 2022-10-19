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Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu ameliyat masasına yattı! Ünlü şovmenin sağlık durumu...

Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu ameliyat masasına yattı! Ünlü şovmenin sağlık durumu...

Mehmet Ali Erbil 2018 yılında yaşadığı hastalıklar nedeniyle zor günler atlatmıştı. 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanama geçirmişti. Erbil, yine ameliyat masasına yattı. Sağlık durumunu yakın arkadaşı anlattı.

Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu ameliyat masasına yattı! Ünlü şovmenin sağlık durumu...

Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

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Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu ameliyat masasına yattı! Ünlü şovmenin sağlık durumu...

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve aylarca hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, ameliyat masasına yattı.

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Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu ameliyat masasına yattı! Ünlü şovmenin sağlık durumu...

Apandisit ameliyatı olan Erbil'in sağlık durumunu yakın arkadaşlarından Ercan Avşar paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu ameliyat masasına yattı! Ünlü şovmenin sağlık durumu...

Avşar, "Babacım apandisit ameliyatı oldu. Refakatçi oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu paylaştı.

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