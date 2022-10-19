Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu ameliyat masasına yattı! Ünlü şovmenin sağlık durumu...

Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.