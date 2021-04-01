Mehmet Ali Erbil sevenlerine müjdeyi verdi ekranlara dönüyor!
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, ekranlara döneceğini açıkladı.
Yemek yediği restorandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, mekanın sahibi Ferruh Taşdemir'in desteğiyle ayakta durduğu görüldü.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü komedyen, "Buranın ıslama köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim" diye konuştu.
Evinin banyosunda düştükten sonra kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, arada hastaneye giderek 24 saat boyunca serum takviyesi alarak tedavi görüyor.
Uzun zamandır rahatsızlığından dolayı ekranda olmayan ünlü isim, yakında bir televizyon projesi olacağını söyledi. Erbil, proje hakkında ise henüz detay vermedi.