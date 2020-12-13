Mehmet Ali Erbil sansürlemişti! Cesur pozunu Yasmin Erbil takipçilerine sundu
Göğüs dekoltesi babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansürlenen Yasmin Erbil yeni cesur pozunu paylaştı.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil cesur pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in kızının dekoltesini sansürlemesi çok konuşulmuştu.
Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil'in doğum gününde aylar sonra ilk defa ayakta görüntülenmişti.
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin, oğlu Ali Sadi ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk fotoğraflarını paylaşmıştı.
Sosyal medya hesabından kızı Yasmin'in fotoğrafını paylaşan Mehmet Ali Erbil'in göğüs dekoltesini sansürlemesi kızını durdurmadı. Yasmin Erbil dekolteli pozlarını paylaşmaya devam ediyor.