BIST 2.423
DOLAR 16,39
EURO 17,54
ALTIN 972,18

Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 'Değdiremedim' skandalından sonra şaşırttı

Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 'Değdiremedim' skandalından sonra şaşırttı

Bir ödül töreninde 'değdiremedim' skandalına imza atan Mehmet Ali Erbil bu kez herkesi dumura uğrattı.

Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 'Değdiremedim' skandalından sonra şaşırttı

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katılmıştı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve gecesinin sunucusu Melike Öcalan, arasında yaşanan diyalog herkesi şaşırtmıştı.

121
Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 'Değdiremedim' skandalından sonra şaşırttı

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

221
Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 'Değdiremedim' skandalından sonra şaşırttı

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmemişti.

321
Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 'Değdiremedim' skandalından sonra şaşırttı

Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık vermişti.

421