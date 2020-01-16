Mehmet Ali Erbil kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımından çıkarıldı!

Erbil, son olarak beyin damarlarının tıkanması ile tekrardan özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mali'den sevindiren haber geldi. Snob Magazin'in haberine göre, Ercan Avşar, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.