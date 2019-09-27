Mehmet Ali Erbil kaç kez evlendi hangi eşinden toplam kaç çocuğu var?

Aynı isimle iki kez evlendi: Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.