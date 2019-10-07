Mehmet Ali Erbil iyileşti Yasmin Erbil'in keyfi yerine geldi! Takipçileriyle ilk kez paylaştı
MEHMET Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının sağlığına kavuşmasının ardından sosyal medya hesabında seksi pozlarıyla birlikte ayrıntılar paylaşmaya devam ediyor.
Babası Mehmet Ali Erbil'in iyileşmesinden sonra özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Yasmin Erbil'in keyfi daha çok yerine gelmiş görünüyor. Cesur, seksi ve cüretkar pozlarını sosyal medyadan çekinmeden paylaşan Erbil bu kez de bir dövme paylaştı.
Parmağının üzerinde bulunan dövmeyle arasındaki duygusal bağı anlatan Erbil şu sözleri söyledi: “Seni o kadar çok seviyorum ki başka dövme yapsam aldatmış olurum gibi geliyor yapamıyorum. 6 yıldır beraberiz kendisiyle hala ‘very much alive’ (Çok canlı)”
Erbil sosyal medya hesabından paylaşımlarında dur durak bilmiyor. Kimi zaman bikinili bir pozu ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, kimi zaman da program çekimi yapılan stüdyodan kareler paylaşıyor.
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları 23 yaşındaki Yasmin Erbil son günlerde paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.