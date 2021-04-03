Mehmet Ali Erbil ilişki sorusunda güldürdü: Instagram'dan yürümeye başladım
Mehmet Ali Erbil, magazin programının canlı yayınında esprili açıklamalar yaptı. İlişki durumu hakkında konuşan Erbil, sevenlerini yine güldürmeyi başardı.
Uzun bir süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda bir televizyon projesinde yer alacağını açıklayıp sevenlerini heyecanlandırmıştı. Magazin D canlı yayınında Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Erbil, televizyon programlarındaki esprili hallerini aratmadı.
Ünlü şovmen ilk olarak sağlık durumu hakkında konuştu. Hastanede yatmanın zorluğundan bahseden Erbil, "Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı." dedi.
Tedavide gelinen noktayla ilgili Erbil, "Şimdi kalktık yataktan, bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık." ifadelerini kullandı.
Erbil, Acar'ın "Siz aşkı seversiniz. Nedir durumlar şu an?" sorusuna esprili kişiliğiyle yanıt verdi: Fena gitmiyor. Instagram'dan yürüdüğüme göre kendime gelmeye başladım. Burada yürüyemiyorum bari Instagram'da yürüyeyim...