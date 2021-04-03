Mehmet Ali Erbil ilişki sorusunda güldürdü: Instagram'dan yürümeye başladım

Uzun bir süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda bir televizyon projesinde yer alacağını açıklayıp sevenlerini heyecanlandırmıştı. Magazin D canlı yayınında Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Erbil, televizyon programlarındaki esprili hallerini aratmadı.