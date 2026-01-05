Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'dan güzel haber! Boşanmaktan vazgeçtiler...
Geçtiğimiz ağustosta evlenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çifti, yaşanan fikir ayrılıkları ve tartışmalar nedeniyle boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftten yeni haber geldi. Boşanmaktan vazgeçtiler...
Geçtiğimiz ağustosta evlenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çifti, yaşanan fikir ayrılıkları ve tartışmalar nedeniyle boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak ikili, son olarak açtıkları canlı yayınında kararlarından vazgeçtiklerini açıklayarak barıştıklarını duyurdu.
Sosyal medyada ise çiftin "evliliklerini reklam amacıyla kullandıkları" yönünde tartışmalar yeniden alevlendi.
Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 15 Aralık Pazartesi günü boşanacaklarına yönelik haberlerle gündeme gelmişti.
YAŞ FARKI VE SIK SIK YAŞANAN TARTIŞMALAR...
Aralarında yapılan evlilik anlaşması nedeniyle tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacağı, ayrıca yaş farkından kaynaklanan uyumsuzluklar ve sık sık yaşanan tartışmaların ilişkiyi çıkmaza sürüklediği öne sürülmüştü.