Mehmet Ali Erbil içini döktü herkesi üzüntüye boğdu: En çok onu özlüyorum

Erbil'in bütün dönemlere yetişen bir insan olduğunu belirten Dallıağ, "Siz kamera arkasında ve önünde hiç değişmeyen bir insansınız, o çocuk ruhunuz gülümseyen yüzünüz hiç solmasın. İyileşmenize çok sevindik, iyi ki aramızdasınız." dedi.