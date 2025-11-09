Mehmet Ali Erbil her şeyi itiraf etti! Evliliğinde kriz çıktı, eşi evi terk etti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, her yaptığıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak yine özel hayatıyla gündeme gelen Erbil, açıklamalarıyla dikkat çekti. Kendinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evli olan Erbil, katıldığı programda yaptığı itirafla hem sosyal medyada hem de evliliğinde krize neden oldu. İddialara göre eşi Gülseren Ceylan evi terk etti.