Mehmet Ali Erbil her şeyi itiraf etti! Evliliğinde kriz çıktı, eşi evi terk etti!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Bir eşime çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım" itirafı evliliğinde çatırdamalara sebep oldu. Erbil'in bu sözlerinin ardından, kendinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddiaları ortaya çıktı. Erbil, kısa süre sonra eşine seslenerek, "Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda söylediklerim, anlık bir ifadenin sonucuydu" diyerek eşinden af diledi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, her yaptığıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak yine özel hayatıyla gündeme gelen Erbil, açıklamalarıyla dikkat çekti. Kendinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evli olan Erbil, katıldığı programda yaptığı itirafla hem sosyal medyada hem de evliliğinde krize neden oldu. İddialara göre eşi Gülseren Ceylan evi terk etti.
MALİ'NİN İTİRAFI KRİZ ÇIKARDI
"Ne Hissettin?" programına konuk olan Erbil, açıklamasında "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O çok saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" sözlerini kullandı. Ünlü şovmenin bu ifadesi, kimden bahsettiği merakıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SEDEF ALTUNTAŞ İDDİASI
Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası, bahsettiği kişinin 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl sonra ayrıldığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi. Erbil, bu konudaki soruları yanıtsız bırakırken, izleyiciler "Gerçek pişmanlığı o evlilikte yaşadığı belli" yorumlarında bulundu.
EŞİ EVİ TERK ETTİ
Ancak bu sözler, Gülseren Ceylan'ı da öfkelendirdi. İtiraf sonrası çift arasında gerginlik yaşandığı, Ceylan'ın evi terk ederek tepkisini ortaya koyduğu öğrenildi.