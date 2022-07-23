Mehmet Ali Erbil genç oyuncuları topa tuttu! Kerem Bürsin'e öyle sözler söyledi ki...

Bir dönem Çarkıfelek'i sunan, yaptığı esprilerle herkesi güldüren, aynı zamanda oyuncu kimliği ile de ön plana çıkan Mehmet Ali Erbil The Hope' adlı Hollywood yapımında yer almaya hazırlanıyor. Erbil genç açıklamalarıyla genç oyuncuları topa tuttu. Türk oyuncuları egolu bulduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi ve "İki günlük oyuncular dünyanın parasını alıyorlar" dedi