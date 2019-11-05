Mehmet Ali Erbil gece yarısı hastaneye kaldırıldı kardeşinden ilk açıklama geldi
Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in önceki gece apar topar yeniden hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
235 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olan, ardından yürümekte ve tuvalete gitmekte zorlandığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, sevenlerini yine korkuttu. Erbil'in, dün akşam yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Dün gece iki beyin damarının birden tıkandığı öğrenilen Mehmet Ali Erbil'in son anda hastaneye yetiştirildiği söylenirken, kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den ilk açıklama geldi. Yeşim Erbil, ünlü şovmen hakkında şu ifadeleri kullandı:
Beyinde kan akımı azaldı: "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı."
Allah beterinden korusun: "Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."