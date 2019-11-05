Mehmet Ali Erbil gece yarısı hastaneye kaldırıldı kardeşinden ilk açıklama geldi

Beyinde kan akımı azaldı: "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı."