Mehmet Ali Erbil duyduğu özlemi böyle anlattı 'Burnumda tütüyor'
Mehmet Ali Erbil, hem kaçış sendromu hastalığı hem de koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evde geçirdiği için çocuklarıyla görüşemiyor. Ünlü şovmen, çocuklarına ve torununa duyduğu özlemi anlattı.
Uzun senelerdir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi Aralık 2019'dan beri evde devam ediyor. Fizik tedavi için önceden evden çıkabilen Mehmet Ali Erbil, artık koronavirüs nedeniyle hem evden çıkamıyor hem de çocuklarıyla görüşemiyor.
62 yaşındaki ünlü şovmenin doktoru, koronavirüs salgını nedeniyle kimseyle görüşmesine izin vermeyince Mali, çocuklarına duyduğu özlemi dile getirdi. Üç çocuğu ve bir torunu bulunan Erbil, şu sözleri söyledi:
''Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa’yı çok ama çok özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa’yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım.''
Peki, Mehmet Ali Erbil'e ne olmuştu?
Uzun yıllar mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, tam sağlığına kavuşup taburcu olmuşken yeniden hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini oldukça endişelendirmişti.