Mehmet Ali Erbil 'çok özledim' diyerek tarih verdi sevenleri geri sayıma başladı

Geçtiğimiz haftalarda hastaneden çıkarak hayranlarına 'İyiyim' mesajı veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün kontrol için yine aynı hastaneye gitti. Çıkışta muhabirlerin karşısına geçen Erbil, hastaneye neden geldiği sorusuna Mehmet Ali Erbil, “Kaşıntım vardı. O yüzden geldim” diyerek formunu koruduğunun sinyalini verdi.