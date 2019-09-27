Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı İbrahim Tatlıses itirafı olay
Yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez bir canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, Kanal D ekranlarında gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını ve hiç bilinmeyenleri anlattı.
Yıllar önce atlattığı kaçış sendromuna geçtiğimiz yıl yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu. Mali, iyileşmesinin ardından aylar sonra katıldığı canlı yayında, geçirdiği sıkıntılı günleri anlattı.
Aylar sonra Kanal D'nin 2. Sayfa programında görünen Mehmet Ali Erbil, "Ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Eğer yürüyemeyeceksem kardeşime “fişimi çekin” dedim. Yoğun bakımın ardından ilk olarak Muhsine’yi aradım." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.
Tuvalete yardımla gidiyorum: Şu an nasıl olduğundan bahseden Erbil, "Evimde şu an iki kişi beni kaldırıyor. Beni yıkıyorlar. Tuvalete bir kişinin yardımıyla gidebiliyorum." diyerek, "Geçmişe baktığımda sevgi biriktirmişim. Arkadaşlarım, dostlarım olsun. Bu süreçte daha da duygusal olmadım. Yaşadığım şeylerle alakalı." ifadelerine yer verdi.
İbrahim Tatlıses, ağlattı: Yoğun bakımdayken İbrahim Tatlıses’le sürekli görüştüğünden bahseden Mehmet Ali Erbil, bir anda gözyaşlarına boğuldu. Erbil, Tatlıses’in sürekli yanına geldiğinde ağlaştıklarını belirtti. Mali, Tatlıses’in vurulduğu dönem ilk hastaneye kendisinin gittiğini de sözlerine ekledi.