Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı İbrahim Tatlıses itirafı olay

Tuvalete yardımla gidiyorum: Şu an nasıl olduğundan bahseden Erbil, "Evimde şu an iki kişi beni kaldırıyor. Beni yıkıyorlar. Tuvalete bir kişinin yardımıyla gidebiliyorum." diyerek, "Geçmişe baktığımda sevgi biriktirmişim. Arkadaşlarım, dostlarım olsun. Bu süreçte daha da duygusal olmadım. Yaşadığım şeylerle alakalı." ifadelerine yer verdi.