Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi son haline bakın
Atlattığı kaçış sendromuna yıllar sonra yeniden yakalanan ve uzun süredir sessizliğini koruyan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
18 Ekim 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Mehmet Ali Erbil, bir yıla yakın süren tedavisinin ardından önümüzdeki günlerde hastaneden çıkacak. 7 aydır hastanede bulunan Erbil, aylar sonra ilk kez göründü.
İlk kez fotoğrafının çekilmesine izin veren Mehmet Ali Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu ve kuaförü olan Ercan Avşar’ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar’da bu keyifli anları sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı;
İşte son hali: "Benim güzel abim. Türkiye'nin starı Mehmet Ali Erbil'in doğum günümde bana pasta jesti ve dogum günü şarkısı. Yüreği kalbi güzel abim seni seviyorum halk seni çok özledi tüm dualarımız seninle."
Hastanede son günleri: Önceki gün bir AVM’de görüntülenen 23 yaşındaki Yasmin Erbil ise, babasının zor günleri geride bıraktığını söyleyip "Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi.” demişti.