Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturdu

Bir süredir aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile evlerinde kıyılan sade bir nikah töreniyle bugün evlenen Mehmet Ali Erbil, şahit olarak yazdırdığı Serdar Ortaç'ın uyuyakalıp, nikaha yetişememesine ise tepki gösterdi.

Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, dünya evine girdi...

Daha öncesinde 5 kez nikah masasına oturan Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile, evinde bu akşam evlendi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN NİKAHINA KATILAN İSİMLER

Bir ayrılıp bir barıştığı Gülseren Ceylan ile hayatını birleştiren Mehmet Ali Erbil'in nikahına, çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

ÇOCUKLARI, ÜNLÜ ŞOVMENİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI  

Mehmet Ali Erbil daha öncesinde yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız. Çocuklarım bu evliliğe onay verdi. Hepsi nikahta olacak" ifadelerini kullanmıştı

Babasını mutlu gününde yalnız bırakmayan Yasemin Erbil, kendisine gelen evlilikle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

