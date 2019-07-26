Mehmet Ali Erbil 285 gün hastanede kaldı! Çıkınca ilk kez bakın ne yaptı

Taburcu olduktan sonra ailesiyle bol bol vakit geçiren ünlü şovmen, hastane çıkışında ilk işinin dostlarına yemek vereceğini ses sanatçısı Onur Akay, şu şekilde duyurmuştu; "Bugün iyi haber vereceğim. Mehmet Ali Erbil bu ay sonu taburcu oluyor ve taburcu olur olmaz sanatçı dostlarına yemek verecek."