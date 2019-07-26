Mehmet Ali Erbil 285 gün hastanede kaldı! Çıkınca ilk kez bakın ne yaptı
Yıllarca mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle 8,5 ay hastaneden kalmanın ardından sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hastaneden çıktıktan sonra ilk kez dışarıda dostlarıyla yemek yedi.
Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 235 gün tedavi gördü. Yeniden sağlığına kavuşması uzun zaman alan şovmenin dostlarıyla dışarıda yemek yerken görüntülenmesi herkesi sevindirdi.
Taburcu olduktan sonra ailesiyle bol bol vakit geçiren ünlü şovmen, hastane çıkışında ilk işinin dostlarına yemek vereceğini ses sanatçısı Onur Akay, şu şekilde duyurmuştu; "Bugün iyi haber vereceğim. Mehmet Ali Erbil bu ay sonu taburcu oluyor ve taburcu olur olmaz sanatçı dostlarına yemek verecek."
Önceki gün menajeri Stelyo Pipis, kızı Sezin Erbil ve çok sayıda arkadaşıyla birlikte Beylerbeyi'nde yer alan bir balıkçıya giderek boğaza karşı yemek yiyen Erbil'in neşeli halleri sevenlerini mutlu etti.
Yemek sırasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, fotoğrafın altına "9 aya yakın bir süreden sonra canım Mehmet Ali Erbil ile ilk kez yemekteyiz. Hamd olsun bu günlere" notunu düştü.