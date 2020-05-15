Mehmet Akif Ersoy'un evini Sezen Aksu güzellik merkezine kiraladı

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy, Beylerbeyi civarında iki evde kaldı. 1908’den önce kaldığı ve şimdi Sezen Aksu’nun sahibi olduğu evde yaklaşık bir yıl yaşadığı söyleniyor. Bu arada mahallenin eskileri, Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi.