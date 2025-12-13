Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?

Gazeteci Hadi Özışık, tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında YouTube kanalında yayınladığı video ile yargı süreci tamamlanmadan yapılan “yargısız infazlara” sert tepki gösterdi. Özışık, yaşananların yalnızca bir gazetecinin değil, hukukun ve masumiyet karinesinin de yargılandığı bir tabloya dönüştüğünü söyledi.

Abone ol

Hadi Özışık, Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının, mahkeme kararı beklenmeden medya ve sosyal medya üzerinden bir “linç sürecine” dönüştürüldüğünü ifade etti.

Suç sabit değil ama kariyer bitti

Özışık, “Henüz kesinleşmiş bir karar yokken, mahkeme konuşmadan medya hükmünü verdi. Suç sabit değil ama kariyer bitti” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Paylaştığı videonun bir savunma değil, açık bir adalet çağrısı olduğunu vurgulayan Özışık, “Mehmet Akif Ersoy suçlu mu, suçsuz mu buna yargı karar verir. Ancak linç kültürü bu şekilde devam ederse, yarın herkes sıraya girecek” dedi.

Dün Özışık ailesiydi, bugün Mehmet Akif Ersoy

Özışık, bir iddia üzerinden insanların hayatlarının altüst edilmesine dikkat çekerek, “Dün Özışık ailesiydi, bugün Mehmet Akif Ersoy… Yarın kimin hayatı bir iddia ile sökülecek?” ifadelerini kullandı.

Videoda, Ersoy’un bir günde itibarının hedef alındığını savunan Özışık, mahkeme kararı olmadan yapılan yargılamaların toplumda adalet duygusunu zedelediğini belirterek, yargısız infazlara karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN