Mehmet Akif Alakurt'un tepki alan paylaşımı! Öldürüp savundu
Oyunculuğu bıraktıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlayan Mehmet Akif Alakurt, öldürdüğü bir hayvanın fotoğrafını paylaştı. Gelen tepkilerin ardından ise kendisini savundu.
Geçmişte oynadığı dizilerle Türkiye'de adını duyurmayı başaran ve o dönemlerde yakışıklılığıyla da göz dolduran Mehmet Akif Alakurt, kadınlara hakaret etmesiyle sosyal medyada adeta linç edilmişti. Hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Alakurt, bu sefer de öldürdüğü bir yılan nedeniyle tepki çekti.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı sert açıklamalarla sıkça gündeme gelen eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaştı. Alakurt'un gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.
Gelen tepkilerin ardından yayınladığı bu fotoğrafı silmeye karar veren Alakurt'un yaptığı açıklama, kendisine tepki gösterenleri daha da kızdırdı. Alakurt, "Hayvanı niye öldürdün?" diyenlere cevaben, "Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" dedi.
Yıllar önce rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, uzun bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.