Mehmet Akif Alakurt'un dehşete düşüren paylaşımı! Öldürüp savundu

Gelen tepkilerin ardından yayınladığı bu fotoğrafı silmeye karar veren Alakurt'un yaptığı açıklama, kendisine tepki gösterenleri daha da kızdırdı. Alakurt, "Hayvanı niye öldürdün?" diyenlere cevaben, "Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" dedi.