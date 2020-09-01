Mehmet Akif Alakurt takipçisine sinirlendi müstehcen küfrüyle ağızları açık bıraktı
Oyunculuğu bırakan ve skandallarıyla gündeme gelmeye başlayan eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de fiziğine laf eden takipçilerine küfür etti, tehditler savurdu.
Bir dönem televizyonda yayımlanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakmanın ardından kadınlara ettiği hakaretler, kendi bileğini kesme gibi skandal olaylarla gündeme geldi.
Son olarak ise sosyal medya hesabı Instagram'da önce spor yaptığı için fiziğiyle alakalı yorum yapan bir erkek takipçisine küfür etti sonra da "Kendini bozmuşsun" diyen kişiye tehditler savurdu.
Instagram hesabından sık sık spor yaptığı anları paylaşan Mehmet Akif Alakurt, "O kadar spor yaptın hiçbir şey yok" diye mesaj atan takipçisine müstehcen küfür ederek cevap verdi.
Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, "Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın" diyen takipçisine şunları yazarak tehdit etti: