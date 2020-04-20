Mehmet Akif Alakurt kendisini kesip videoya aldı söyledikleri şoke etti

Cansu Dere ile beraber rol aldığı bir dönemin efsane dizisi Sıla ile adını duyuran ardından Adanalı dizisiyle ününe ün katan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakarak doğa ile iç içe yaşamaya karar vermişti. Buraya kadar her şey normalken bir anda sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme sürekli olarak bomba gibi düşmeye başladı.