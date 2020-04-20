Mehmet Akif Alakurt kendisini kesip videoya aldı söyledikleri şoke etti
Sıla dizisi, Adanalı dizisi gibi yapımlarla tanınan Mehmet Akif Alakurt'un oyunculuğu bıraktıktan sonra skandalları bitmedi. Son olarak kadınlara hakaretleriyle gündeme gelen eski oyuncu şimdi de kolunu kesip videoya aldı.
Cansu Dere ile beraber rol aldığı bir dönemin efsane dizisi Sıla ile adını duyuran ardından Adanalı dizisiyle ününe ün katan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakarak doğa ile iç içe yaşamaya karar vermişti. Buraya kadar her şey normalken bir anda sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme sürekli olarak bomba gibi düşmeye başladı.
Oynadığı Adanalı dizisinden kadınlara hakarete varan açıklamalarına kadar birçok skandala imza atan Mehmet Akif Alakurt, son olarak yaptığı ile şoke etti. Eski oyuncu, kendisinin videosu çekildiği bir anda kendisini kesti.
Mehmet Akif Alakurt'un kendisini kestiği anlar videoya anbean yansıdı. Bıçağı koluna dayayan Alakurt, kolunu kesti.
Videoyu çeken kişinin ''Niye yaptın bunu şimdi anlamadım?'' diye sorunca ise verdiği cevap herkesi şoke etti.