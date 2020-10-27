Mehmet Akif Alakurt herkesi tehlikeye attı videoyu bir de utanmadan paylaştı
Adanalı, Sıla gibi dizlerle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, Instagram'dan paylaştığı video ile herkesi tehlikeye attığını gösterdi.
Son olarak sosyal medya takipçisine ettiği küfürle adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, yine oldukça kötü bir olayla gündeme geldi. Oyunculuğu bıraktığından beri takipçileri ve hayranları tarafından tepki gören hamlelere imza atan Alakurt, bu kez hem kendisinin hem de çevresindekilerin canını hiçe saydı.
Alakurt, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.
2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı.
Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu.