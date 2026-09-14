"Mehmed: Fetihler Sultanı" yeni sezonuyla yarından itibaren ekranlara dönüyor

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizinin 84. bölümü, yeni sezonun ilk bölümü olarak yarın saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Konstantiniyye'nin fethinin ardından Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişleten Sultan Mehmet'in hikayesini konu alan dizinin yeni sezonunda, Fatih Sultan Mehmet'in hedefleri Roma'ya yönelirken devletin doğusunda ortaya çıkan gelişmeler yeni bir mücadeleyi beraberinde getirecek.

Pontus'un ortadan kaldırılması ve Balkanlar'daki Osmanlı hakimiyetinin güçlendirilmesinin ardından Mehmet, Roma seferi için hazırlıklarını sürdürürken Papalık da Osmanlı ile Akkoyunlu Devleti'ni karşı karşıya getirecek bir plan kuracak.

Yeni sezonda Mehmet'in oğulları Bayezid ve Mustafa da gelişmelerin merkezinde yer alacak. Karasu'nun iki yakasında birbirlerinden habersiz ilerleyen şehzadeler, kendileri için hazırlanan bir tertibin içine çekilecek.

Öte yandan Uzun Hasan'ın önüne gelen haber, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Konstantiniyye'de Roma seferinin hazırlıklarını sürdüren Mehmet ise Osmanlı ile Akkoyunlu Devleti arasında çıkabilecek bir çatışmanın yanı sıra kardeşler arasında yaşanabilecek bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.

Yeni sezonda, Roma seferi hazırlıkları, Papalık'ın Osmanlı-Akkoyunlu hattındaki planları ve şehzadeler Bayezid ile Mustafa etrafında gelişen olaylar dizinin ana hikayesini oluşturacak.