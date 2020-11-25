Meghan Markle'ın itirafı şoka uğrattı Prens Harry yıkan haberi hastanede aldı
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ndan çarpıcı bir itiraf geldi. Markle, ikinci hamile olduğunu itiraf etti ancak düşük yaptığını açıkladı. Prens Harry acı haberi eşi hastaneye kaldırıldığında aldı.
Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'de yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının manşetlerinden düşmüyor. Attıkları her adımları yakından takip edilen çiftten uluslararası kamuoyunun gündemine oturan bir itiraf geldi. Sık sık ikinci çocuğuna hamile olduğuna yönelik iddialar ortaya atılan Markle, bu iddiaları acı bir gerçekle aylar sonra doğruladı.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a bir makale yazan Markle, ikinci çocuğuna olan hamileliğinin üzüntüyle sonuçlandığını ifade etti.
Düşük yaptı: Markle, makalesinde hamileliğinin düşükle sonuçlandığını duyurdu.
Tam tarih vermekten kaçınan ama her şeyin temmuz ayında bir sabah yaşandığını belirten Markle, “Her şeyin diğer sıradan günlerde olduğu gibi bir Temmuz sabahıydı." dedi ve şöyle ekledi: