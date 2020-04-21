Meghan Markle'ın babası Thomas Markle ile Prens Harry'nin konuşmaları basına sızdı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın babası Thomas Markle arasındaki gerilim basına sızdı. İngiltere kraliyet üyeliğinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markel babası Thomas Markle ile davalık olmuştu. O davaya dair mesajlar ortaya çıktı.
Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir İngiliz gazetesine açtığı davada Markle'ın babası Thomas Markle arasında gerilim yaşanmış. Baba Markle, ikilinin kraliyetten ayrılması sebebiyle de utanç içinde olduğunu dile getirmişti. İngiltere kraliyet üyeliğinden geçtiğimiz ay ayrılan ve ABD’nin Los Angeles eyaletine taşınan Prens Harry'nin eşi Meghan Markel ile babası Thomas Markle arasındaki tartışma dolu mesajlaşma İngiliz basınına sızdı.
Prens Harry yalvardı: Tartışma dolu mesajlaşmanın ünlü çiftin bir İngiliz gazetesine Megan Markel'in ailesiyle ilgili yaptığı haber üzerine açtığı dava sürecinde ortaya çıktı. Dava sırasında ortaya çıkan mesajlarda, Prens Harry'nin “Tom, ben Harry, lütfen telefonunu aç” diyerek yalvardığı mesajlar tespit edildi.
Defalarca aradı: Ortaya çıkan mesajlaşmada, Prens Harry’nin Meghan’ın babası Thomas Markle’ı defalarca aradığı ancak ulaşamadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Prens Harry bir dizi yazılı mesaj gönderdi. Prens Harry mesajlarında Baba Markle'a şunları yazdı:
Meg'i seviyorsan...: ''Tom, tekrar Harry! Gerçekten seninle konuşmalıyım. Özür dilemene gerek yok, durumu anlıyoruz, ancak olayların kamuoyuna yansıması durumu daha da kötüleştirecek. Meg’i seviyorsan ve bu işi doğru bir şekilde halletmek istiyorsan beni ara.''