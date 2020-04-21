Meghan Markle'ın babası Thomas Markle ile Prens Harry'nin konuşmaları basına sızdı

Meg'i seviyorsan...: ''Tom, tekrar Harry! Gerçekten seninle konuşmalıyım. Özür dilemene gerek yok, durumu anlıyoruz, ancak olayların kamuoyuna yansıması durumu daha da kötüleştirecek. Meg’i seviyorsan ve bu işi doğru bir şekilde halletmek istiyorsan beni ara.''