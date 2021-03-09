Meghan Markle'ı kardeşi bakın nasıl suçladı Prens Harry ile açıklamaları olaydı
Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın verdiği röportajın ardından Kraliyet ailesi acil olarak toplandı. Markle'ın üvey kardeşi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.
Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşince bir kıyamet kopmuştu. İkilinin, Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Meghan Markle'ın yaşadıklarını anlatması kriz çıkardı.
Çift, Kraliyet ailesi hakkında bebeklerinin ten renginin sorgulandığını, gelirlerinin kesildiğini hatta Markle'ın bir dönem yaşadıklarından dolayı intiharı bile düşündüğünü anlattı. İkilinin açıklamalarının ardından Kraliyet ailesinin vereceği tepkiler merak konusu oldu.
Daily Mail gazetesi, 2 saatlik röportajın ekrana gelmesinin ardından Kraliçe Elizabeth'in acil olarak toplantı kararı aldığını söyledi. Yayınlanan haberde; Kraliçe'nin tahtın ikinci sıradaki varisi olan Prens Charles ve üçüncü sıradaki varisi Prens William ile durum değerlendirmesi yaptığı söylendi.
Bunun yanı sıra Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle da röportaj hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kardeşinin Stockholm sendromu yaşadığını ileri süren Samantha Markle, Meghan hakkında şunları söyledi: