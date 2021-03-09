Meghan Markle'ı kardeşi bakın nasıl suçladı Prens Harry ile açıklamaları olaydı

Çift, Kraliyet ailesi hakkında bebeklerinin ten renginin sorgulandığını, gelirlerinin kesildiğini hatta Markle'ın bir dönem yaşadıklarından dolayı intiharı bile düşündüğünü anlattı. İkilinin açıklamalarının ardından Kraliyet ailesinin vereceği tepkiler merak konusu oldu.