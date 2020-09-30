Meghan Markle’a kötü haber 'Gizlilik ihlali' davasında alehine karar çıktı
Meghan Markle’ın geçen sene kendisine ait özel bir mektubun yayınlanması mahkemeye taşınmıştı. İngiliz basınına 'gizlilik ihlali' gerekçesiyle açtığı davanın ön soruşturmasında yayıncı lehine karar alındı.
Prens Harry ile evlendikten sonra ABD'ye taşınan Meghan Markle 2019 şubat ayında babası Thomas Markle’a gönderdiği el yazısıyla yazılan bir mektubun yayınlanması nedeniyle gizlilik ihlali iddiasıyla yayıncı Associated Newspapers’a (ANL) dava açmıştı.
Londra Yüksek Mahkemesi Markle’ın, Associated Newspapers’a (ANL) açtığı davanın bugünkü ön soruşturmasında yayıncının lehine karar verdi.
Markle ve Associated Newspapers arasında 11 Ocak 2021’de başlayacak asıl dava için Meghan Markle bu mektubun özel olduğunu, kişisel bilgilerin kötüye kullanıldığını ve asla kamu için olmadığı savunmasıyla davacı olmuştu.
Mektubun gizlilik ihlali olmadığına yönelik deliller sunmaya hazırlanan ALN, Markle’ın kendi hayatının anlatıldığı başka bir kitabın yazarlarıyla aynı bilgiler üzerinde 'iş birliği' yaptığı iddiasında bulundu.